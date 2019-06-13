2019-06-13T15:26:48+03:00
Общество

В Красноярске на Шахтеров меняют схему движения и запретят прямые повороты налево

Заодно ремонтируют улицу Спандаряна
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске на Шахтеров меняют схему движения и запретят прямые повороты налево. Фото: пресс-служба администрации КрасноярскаВ Красноярске на Шахтеров меняют схему движения и запретят прямые повороты налево. Фото: пресс-служба администрации Красноярска
Изменить размер текста:

В Красноярске на Шахтеров меняют схему движения. При этом запретят все прямые повороты налево. Вместо них появятся так называемые «отнесенные левые повороты». Такое решение было принято в целях повышения безопасности дорожного движения и оптимизации транспортных потоков.

Помимо Шахеров изменения коснутся и улицы Спандаряна. Она станет односторонней. Через Спандаряна автомобили смогут поворачивать на Березина, тогда как с Шахтеров на Березани напрямую повернуть будет нельзя. Аналогичная схема в обратном направлении будет работать на транспортном узле Шахтеров – Мужества – Березина.

Такая схема уже предлагалась ранее и вот ее приняли. Специалисты смоделировали транспортные потоки при помощи современных программных комплексов, и пришли к выводу, что она принесет пользу. Осталось проверить, насколько в реальности снизится аварийность и заторы.

Остается добавить, что улицу Спандаряна уже начали ремонтировать. До конца июня там уложат новый асфальт и разграничат пешеходную и проезжую зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске водитель сбил 6-летнюю девочку во дворе жилого дома
Для тушения огня в Красноярском крае на помощь спасателям прибыл пожарный поезд
Появились первые участницы в конкурсе «Красавица в погонах»
Строить карьеру в Красноярске могут мамы в отпуске по уходу за ребенком
В Красноярске за год резко подорожали некоторые продукты и услуги
В Красноярском крае гражданин Китая пытался дать взятку сотруднику ФСБ
Для своих первокурсников СибГУ подготовил в общежитиях Красноярска 1050 мест
В Красноярском крае пожилые супруги ушли из жизни, оставив записки
Глава Красноярска за год увеличил свой доход в два раза
Красноярцы возмущены: владельцы пони поднимают животных на вантовый мост в лифте
На территории Красноярского края полыхают более 6 тысяч гектаров леса
В Красноярске сразу в трех районах отключат холодную воду
Подозреваемая в махинациях с лесом красноярская экс-чиновница рассказала о коррупции в отрасли
В Красноярске в детском саду открыли ресторан с авторским меню
В Красноярске на «Столбах» во время соревнований альпинист сорвался со скалы
На руководителя «Таймырского лесничества» завели уголовное дело
Губернатор Красноярского края лично вручил школьникам первые паспорта
В Красноярском крае в страшной аварии погиб 8-летний ребенок
Красноярцев начали штрафовать за купание в неположенных местах
В Хакасии будут судить педофила, совращавшего маленьких девочек через соцсеть
Депутаты отказались запрещать строительство небоскребов в Красноярске
Сотрудники эко-парка «Гремячая грива» рассказали о грудах мусора, который оставляют отдыхающие
В Железногорске за вывеской комиссионки скрывалась контора микрозаймов
В Красноярске льготников вынуждают платить за социальное такси в 8 раз больше
В Красноярском крае из-за пожара на промбазе едва не выгорел целый поселок