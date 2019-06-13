В Красноярске на Шахтеров меняют схему движения и запретят прямые повороты налево

СЕГОДНЯ 15:26 2019-06-13T15:26:48+03:00

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В Красноярске на Шахтеров меняют схему движения. При этом запретят все прямые повороты налево. Вместо них появятся так называемые «отнесенные левые повороты». Такое решение было принято в целях повышения безопасности дорожного движения и оптимизации транспортных потоков.

Помимо Шахеров изменения коснутся и улицы Спандаряна. Она станет односторонней. Через Спандаряна автомобили смогут поворачивать на Березина, тогда как с Шахтеров на Березани напрямую повернуть будет нельзя. Аналогичная схема в обратном направлении будет работать на транспортном узле Шахтеров – Мужества – Березина.

Такая схема уже предлагалась ранее и вот ее приняли. Специалисты смоделировали транспортные потоки при помощи современных программных комплексов, и пришли к выводу, что она принесет пользу. Осталось проверить, насколько в реальности снизится аварийность и заторы.

Остается добавить, что улицу Спандаряна уже начали ремонтировать. До конца июня там уложат новый асфальт и разграничат пешеходную и проезжую зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU