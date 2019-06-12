Красноярцев начали штрафовать за купание в неположенных местах

СЕГОДНЯ 16:28 2019-06-12T16:28:49+03:00

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Красноярцы открыли купальный сезон. При этом не все горожане - в положенных местах. Как рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю, за первую неделю лета инспекторы оштрафовали 16 человек - все они купались в местах, которые специально для этого не подготовлены, не обращая внимание на запрещающие знаки. Добавим, что в этом купальном сезоне в крае откроется 27 официальных пляжей.

Итак, где купаться строго запрещено, иначе вас накажут рублем:

- Абаканская протока; - протока Енисея у Посадного (район домов № 106, 114 по. Дубровинского); - правый берег Енисея; - Татышев (в том числе и протока в районе Якутской) - водоем у левого берега Енисея в районе моста 777; - водоемы № 1 и № 2 в районе д. Песчанка; - Бугач у парка «Октябрьский»; - ручей Серебряный (дома № 39, 17 по Елены Стасовой и № 15, 4 по Хрустальной); - район ост. «Сады» (Кузнецовское плато); - районе дома № 31 по Рязанской; - Панюковка (район Сельской и. 2-й Депутатской).

Не рискуйте деньгами и здоровьем. Купайтесь в разрешенных местах..

ИСТОЧНИК KP.RU