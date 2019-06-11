СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-11T15:35:53+03:00

На выезде из Красноярска снова меняют схему движения. Фото: Ася ЖУКОВА

В ночь с 11 на 12 июня

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На выезде из Красноярска – на проспекте Котельникова – в очередной раз изменится схема движения. Это произойдет в ночь с 11 на 12 июня, сообщили на сайте КРУДОРа.

Ориентир – заправка «25 часов». Здесь на участке в 220 метров перекроют левую сторону дороги по направлению к поселку Солонцы. Останется две полосы (по одной в каждом направлении).

Планируется, ограничение продлится примерно месяц. За это время на участке обустроят ливневую канализацию и поменяют «дорожную одежду».

Напомним, что на проспекте Котельникова действуют еще и другие перекрытия (смотрим схему). Там ведутся работы по строительству подземных переходов.

Планируется, ограничение продлится примерно месяц. Схема: КРУДОР.

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В Красноярске закрывают две парковки у Театральной площади. Это временная мера, запрет на стоянку и парковку будет действовать два дня, рассказали в пресс-службе городской администрации. А именно с 19 часов 10 июня до 23 часов 12 июня.

Кроме того, с 7 часов утра 11 июня вводится временное ограничение движения автомобилей на улице Бограда и проезду вдоль гостиницы «Красноярск». Если точнее, на участке от Вейнбаума до Перенсона (на улице Бограда), и проезду от улицы Перенсона до Урицкого, 94. Это необходимо для обеспечения безопасности во время проведения концерта на Театральной площади, посвященного Дню России и Дню города (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU