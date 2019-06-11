Две парковки у Театральной площади закрывают в Красноярске
В Красноярске закрывают две парковки у Театральной площади. Это временная мера, запрет на стоянку и парковку будет действовать два дня, рассказали в пресс-службе городской администрации. А именно с 19 часов 10 июня до 23 часов 12 июня.
Кроме того, с 7 часов утра 11 июня вводится временное ограничение движения автомобилей на улице Бограда и проезду вдоль гостиницы «Красноярск». Если точнее, на участке от Вейнбаума до Перенсона (на улице Бограда), и проезду от улицы Перенсона до Урицкого, 94. Это необходимо для обеспечения безопасности во время проведения концерта на Театральной площади, посвященного Дню России и Дню города.
Повторимся: все ограничения обещают снять в 23 часа 12 июня.
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В Красноярске дороги ремонтируют на 14 улицах
В Красноярске дороги ремонтируют уже на 14 улицах. Причем работы на каждом идут строго по графику, без задержек, сообщили в департаменте городского хозяйства. Напомним, что третий год ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- Сейчас идут работы на улице Парашютная, выполнено 35% от запланированного объема. Рабочие меняют бортовой камень, кладут асфальто-бето нное покрытие. На этой же неделе дорожники приступят к работам на улице Кутузова, - рассказал заместитель руководителя МКУ «УДИБ» по производству Сергей Печерин (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU