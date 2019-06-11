2019-06-11T07:41:45+03:00
Общество

Две парковки у Театральной площади закрывают в Красноярске

Временно, на два дня
Ася ЖУКОВА
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Две парковки у Театральной площади закрывают в Красноярске. Фото: архив КП.Две парковки у Театральной площади закрывают в Красноярске. Фото: архив КП.
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В Красноярске закрывают две парковки у Театральной площади. Это временная мера, запрет на стоянку и парковку будет действовать два дня, рассказали в пресс-службе городской администрации. А именно с 19 часов 10 июня до 23 часов 12 июня.

Кроме того, с 7 часов утра 11 июня вводится временное ограничение движения автомобилей на улице Бограда и проезду вдоль гостиницы «Красноярск». Если точнее, на участке от Вейнбаума до Перенсона (на улице Бограда), и проезду от улицы Перенсона до Урицкого, 94. Это необходимо для обеспечения безопасности во время проведения концерта на Театральной площади, посвященного Дню России и Дню города.

Повторимся: все ограничения обещают снять в 23 часа 12 июня.

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- Сейчас идут работы на улице Парашютная, выполнено 35% от запланированного объема. Рабочие меняют бортовой камень, кладут асфальто-бето нное покрытие. На этой же неделе дорожники приступят к работам на улице Кутузова, - рассказал заместитель руководителя МКУ «УДИБ» по производству Сергей Печерин (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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