2019-06-11T11:44:25+03:00
Общество

Кафе на воде, пляж, причал: заказан проект благоустройства правобережной набережной Красноярска

На его подготовку выделили 13 миллионов рублей
Ася ЖУКОВА
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Кафе на воде, пляжи, причал: заказан проект благоустройства правобережной набережной Красноярска.Кафе на воде, пляжи, причал: заказан проект благоустройства правобережной набережной Красноярска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске за 13 миллионов заказали проект благоустройства правобережной набережной. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Победивший в конкурсе подрядчик должен будет обновить набережную в районе Торгового центра. Речь идет о двух участках: от улицы Судостроительной, 175А до Гладкова, 8А и от Красраба, 124А до Коммунальной, 24.

Что предполагается сделать? Неподалеку от ТЦ собираются разбить несколько кафе на воде, организовать смотровую площадку, амфитеатр и причал для общественного водного транспорта. Кроме того, на набережной появятся велосипедные и пешеходные дорожки.

На участке Гладкова – Судостроительная будет пляж, лодочный прокат, а также зоны тихого отдыха и контакта с водой. Наверху построят террасу со спортивными площадками для детей и взрослых. На подготовку проекта отведено 70 дней. Начальная стоимость контракта, повторимся, 13 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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