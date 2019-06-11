Кафе на воде, пляж, причал: заказан проект благоустройства правобережной набережной Красноярска

СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-11T11:44:25+03:00

На его подготовку выделили 13 миллионов рублей

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В Красноярске за 13 миллионов заказали проект благоустройства правобережной набережной. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Победивший в конкурсе подрядчик должен будет обновить набережную в районе Торгового центра. Речь идет о двух участках: от улицы Судостроительной, 175А до Гладкова, 8А и от Красраба, 124А до Коммунальной, 24.

Что предполагается сделать? Неподалеку от ТЦ собираются разбить несколько кафе на воде, организовать смотровую площадку, амфитеатр и причал для общественного водного транспорта. Кроме того, на набережной появятся велосипедные и пешеходные дорожки.

На участке Гладкова – Судостроительная будет пляж, лодочный прокат, а также зоны тихого отдыха и контакта с водой. Наверху построят террасу со спортивными площадками для детей и взрослых. На подготовку проекта отведено 70 дней. Начальная стоимость контракта, повторимся, 13 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU