Красноярцы не хотят жениться на курящих девушках

СЕГОДНЯ 10:18 2019-06-11T10:18:20+03:00

Даже дружить с такими готовы не все

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Почти половина – а точнее 40% красноярцев – заявили о нежелании брать в жены курящих девушек. Такой статистикой поделились в пресс-службе регионального минздрава.

Опрос приурочили ко Всемирному Дню без табака (31 мая). Поговорили почти с 500 мужчинами от 18 до 35 лет. И вот каковы итоги исследования.

Порядка 40% мужчин заявили: создавать семью с девушкой, которая курит, они не готовы. Могут только дружить, не более. А 25% отрезали: даже приятельствовать с употребляющими табак женщинами не хотят.

Как выяснилось, все зависит от того, курит ли потенциальный жених сам. Если да, чаще всего он относится к «дымящим» девушкам спокойно. Если нет, то резко негативно.

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ИСТОЧНИК KP.RU