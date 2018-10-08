«Я измучилась из-за этого дыма»: жительница Красноярского края через суд запретила соседу курить на балконе

СЕГОДНЯ 13:57 2018-10-08T14:08:37+03:00

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60-летней Тамаре Хомич, жительнице Красноярского края, удалось, кажется, невозможное: женщина через суд отстояла свое право на чистый воздух и добилась для соседей запрета курить на их же собственном балконе. До суда, правда, сначала пыталась миром соседей уговорить, просила: «Ну, не курите вы! Аллергия у меня, я дышать не могу!» Даже участкового вызывала, но тот лишь руками развел: дескать, балкон – их собственность, хотят – курят, хотят ча-ча-ча танцуют.

- Я измучилась, несколько лет же все это продолжалось. Я не могла ни проветрить, ни окно открыть, - едва не плачет женщина, - Спасть по ночам не могла, давление высокое – под 180. Не могла я уже терпеть!

Женщина говорит, что суду в полном объеме предоставила выписки из медицинской карты – подтвердила свою болезнь. Судилась, правда, долго, сначала прошла первую инстанцию, но городской суд Дивногорска обязал ответчика только выплатить штраф - 5 000 рублей, а курение не запретил. К слову, подобная правовая практика уже имеется в Новосибирке. Но Тамару Хомич это не устроило, ведь проблема ее не была решена, и тогда женщина решила судиться до последнего.

- А мне отступать некуда было, - поясняет свое упорство женщина. – Ну что мне, из дома уезжать из-за этого?!

Уезжать не пришлось: красноярский Краевой суд поддержал Тамару Хомич.

- Суд принимает решение, исходя из интересов обеих сторон, - пояснила «Комсомольской правде» - Красноярск пресс-секретарь Краевого суда Наталья Мишанина. - Соседи курили ежедневно, и женщина от этого страдала. По закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья, в данном случае – от воздействия табачного дыма. Суд принял решение удовлетворить иск женщины в полном объеме и постановил запретить соседям истицы курить на балконе.

Есть, конечно, и другая сторона медали. Что же теперь делать курильщикам? Неужто подгадывать скорость и направление ветра, чтобы на собственном балконе спокойно выкурить сигарету. «Бросать курить», - скажут противники смертоносной привычки. И, конечно, во многом будут правы. Однако и курить вот так запросто за день не бросишь.

- Конечно, надо договариваться, какой-то компромисс нужен, - считает депутат Заксобрания Александр Глисков. – Обе стороны имеют права. Курильщикам что теперь выбирать время специально и направление ветра учитывать? С другой стороны, не надо быть демонстративными: люди часто назло друг другу шумят, например, или курят в данном случае. Терпимее надо быть. И еще важно сказать, что в каждом таком случае в суд не набегаешься. Не понятно пока, как фиксировать подобные факты, как приставов в процесс вовлекать – они ведь должны следить за исполнением решений суда.

МНЕНИЕ ПРАВОЗАЩИТНИКА

Ольга Лихтина, специалист красноярского краевого правозащитного центра:

- С одной стороны, права есть у каждого человека. У одного – курить на своей территории, а балкон это все же часть квартиры, у другого – дышать свежим воздухом. И если встает такой спор, то право второго, я считаю, все-таки приоритетнее. Слава богу, относительно недавно запретили курить в подъездах, теперь создан прецедент и по балконам (Кстати, наш случай уже не первый, подобная история в прошлом году была в Новосибирске). Кому хочется курить, не выходя на улицу – пусть делает это у себя в квартире, желательно, с закрытыми окнами и сам этим дышит. Не только в дыме проблема. Пожары возникают по этой причине достаточно часто. Кстати, буквально у нас в соседнем доме непотушенный окурок улетел на соседний балкон, и загорелись вещи, которые там лежали. Благо, все вовремя удалось потушить.

В общем, я считаю, хорошо, что женщина проявила такое упорство. Думаю, этой ей далось нелегко, но многие жильцы ей будут благодарны. А то бывают такие дома, где большинство курит и друг друга в связи с этим поддерживает. А здесь – удалось отстоять свои права.

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Похоже, курильщиков лишили еще одного «законного» места для курения - балкона собственной квартиры. Хотя официально дымить там не запретили, однако теперь сигарета может дорого обойтись. Примерно в 5 тысяч рублей. Такую сумму Верховный суд впервые присудил в качестве компенсации соседям за моральный вред от курения на балконе. Прецедент много значит в юридической практике – теперь на это постановление можно будет ссылаться и в других делах (подробности).