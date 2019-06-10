В Красноярске дороги ремонтируют на 14 улицах

СЕГОДНЯ 15:34 2019-06-10T15:34:35+03:00

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В Красноярске дороги ремонтируют уже на 14 улицах. Причем работы на каждом идут строго по графику, без задержек, сообщили в департаменте городского хозяйства. Напомним, что третий год ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Сейчас идут работы на улице Парашютная, выполнено 35% от запланированного объема. Рабочие меняют бортовой камень, кладут асфальто-бето нное покрытие. На этой же неделе дорожники приступят к работам на улице Кутузова, - рассказал заместитель руководителя МКУ «УДИБ» по производству Сергей Печерин.

Активно меняют бордюры на Новосибирской, Курчатова, Чкалова, Пушкина, Спандаряна, Глинки и Мичурина. В ближайшее время ремонтные займутся улицами Революции, Карбышева, Урванцева, Краснодарской и 3 Августа.

В нынешнем году решено подрядчикам рекомендовали использовать природный или вибро-прессованный бортовой камень вместо применяемого ранее вибро-литого. Также в этом году на Мичурина и Глинки уложат щебеночно-мастичный асфальтобетон. И проверят его на устойчивость к разрушениям под воздействием транспорта.

Пока для проведения дорожных работ в городе не требуется капитально перекрывать улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU