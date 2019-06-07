В Красноярске подростки избили восьмиклассницу за долг в 25 рублей

В Красноярске ученики гимназии №15 зверски избили восьмиклассницу. Известно все стало после того, как видео избиения попало в соцсети. Подростки, как это часто теперь бывает, сняли свое «геройство» и выложили в сториз во «ВКонтакте».

… Под градом ударов девочка быстро оказывается на земле.

- Не надо, - пытаясь прикрыть голову руками, умоляет она.

Но тут же получает с размаху еще один пинок – прямо в голову. Бьет ее 19-летний парень, он здесь самый старший и, по всему видно, авторитет. Затем добавляет одноклассница и еще один паренек – били школьницу втроем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/713395" frameborder="0"></iframe> В Красноярске избили школьницу.

Видео: ngs24.ru

- Не снимай! Удали это! Я сказал – удали! – требует 19-летний у кого-то из зрителей. Тот съемку останавливает.

Работникам школы в чем-то следует отдать должное: могли не «выносить сор из избы». Тем более, что все случилось уже на каникулах и не на территории школы, а во дворе жилого дома. (На улице Тобольской, Черемушки – один, честно сказать, из самых неблагополучных районов Красноярска. Хотя сама гимназия 15 на довольно хорошем счету, здесь работает, в числе прочего, хореографический коллектив, выступающих на самых разных городских площадках).

Благодаря инициативе дирекции школы делу дали ход. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, увы, до момента, когда выложенный в интернете ролик не увидели учителя, заявление в полицию никто не подал.

Что же произошло?

Выяснить отношения с девочкой решили не один на один, а толпой. Вызвали ее в безлюдное место. В полиции «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали, что все участники инцидента установлены.

- По данному факту проводится проверка, - говорит официальный представитель пресс-службы МУ МВД России «Красноярское» Екатерина Росицкая. – По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Предварительно – причиной избиения стало то, что школьница задолжала деньги однокласснице. Такую версию высказывают педагоги в школе. Хотя очевидно – дело не в долге. Ведь речь идет о... 25 рублях. Известно, что дети, в том числе и жертва, из благополучных семей. Правда, это еще не показатель – чаще всего за подобными формулировками скрывается лишь то, что никто не попадал в поле зрения полиции. К слову, никто, кроме одной: на учете в полиции состоит та, что избивала школьницу. Пострадавшую девочку осмотрели медики, и, к счастью, угрозы для жизни не нашли.

КОММЕНТАРИЙ

Евгения Тимашева, пресс-секретарь Управления образования Красноярска:

- Как и полиция, школа проводит проверку произошедшего, опрашивают педагогов, детей. Учителя обязательно поговорят и с родителями. Это необходимо, чтобы выяснить, были ли какие-то предпосылки и мотивы у случившегося. Как только ситуация прояснится, будут приняты меры.

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