В Красноярском крае предприятие не оплатило сверхурочные пятистам рабочим

СЕГОДНЯ 05:25 2019-06-10T05:25:26+03:00

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В Красноярском крае предприятие не оплачивало сверхурочные почти пятистам рабочим. И только когда вмешалась прокуратура, права коллектива на полную оплату труда были восстановлены. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, речь идет о шарыповском филиале ООО «Энергоинновация».

По закону сверхурочная работа должна оплачиваться так: за первые два часа – не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Однако для 498 работников бухгалтерия не начисляла коэффициент за отработанное сверх положенного лимита время. Таким образов с марта по сентябрь 2018 года коллектив не досчитался в своих кошельках более 20 миллионов рублей. Неудивительно, что люди обратились в прокуратуру с заявлением проверить правильность начисления им заработной платы.

На директора предприятия завели административное дело. Удалось добиться погашения задолженности перед работниками, в том числе с учетом компенсации за задержку зарплаты, на общую сумму более 24 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU