Сильные дожди с грозами и градом надвигаются на Красноярский край

СЕГОДНЯ 14:29 2019-06-09T14:29:13+03:00

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На Красноярский край идут сильные дожди с грозами, градом и порывистым ветром до 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение объявило МЧС. Непогода нагрянет уже в понедельник, 10 июня, в южные районы региона.

Что касается Красноярска, рабочая неделя начнется с похолодания. После жары под плюс 30 градусов столбики термометров поползут вниз. В понедельник днем будет плюс 21-23, ночью плюс 12-14. Небо затянет тучами. Как в светлое, так и в темное время суток ожидается дождь. Причем днем, вероятно, с грозой. Ветер западный 3-8 метров в секунду, при грозе 14 метров в секунду.

КОНКРЕТНО

При грозе нужно отключить из сети все электроприборы. Кроме того, желательно закрыть окна и балконы. И последнее: если в грозу вы отдыхаете у воды, учтите: купаться/плавать на лодке в таких условиях очень опасно. Берегите себя!

ИСТОЧНИК KP.RU