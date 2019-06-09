Ребенок покрылся жуткой сыпью после купания в озере Песчанка в Красноярске

СЕГОДНЯ 06:58 2019-06-09T06:58:07+03:00

Ребенок покрылся сыпью после купания в озере Песчанка в Красноярске. Фото: Жесть красноярска.

Напоминаем, где в крае можно отдыхать у воды

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Окунувшись в озере Песчанка (в Красноярске) ребенок покрылся красной сыпью. Об этом рассказала его мама в группе «Жесть Красноярска».

- Искупались на Песчанке, - делится женщина. – Выехали в первый раз, дети захотели окунуться, я разрешила.

И вот результат – пятна по всему телу. «Ну, вы, конечно, нашли, где купаться, – отозвались соцсети. – Там даже в батискафе опасно!».

Это может быть аллергия на водоросли или – что куда хуже – реакция на паразитов. Так что детей лучше немедленно показать врачу, решили пользователи.

- А где в Красноярске купаться-то? – попробовал возразить кто-то.

- Лучше в открытых бассейнах, там хоть вода проверяется, - был ответ. – Понятно, что это не бесплатное удовольствие.

Мы же напомним, крае официально разрешили купаться только на четырех пляжах. Первым открылся тот, что в Минусинске, на карьере «Золотая звезда». За ним последовали «точки» на озерах Вьюшково и Карасево (тоже на юге края). И, наконец, пляж на озере Семирадское в Емельяновском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU