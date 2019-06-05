Прогноз погоды на июнь 2019 в Красноярске: лето даст жару

Лето уже даже не на пороге, а вовсю хозяйничает в Красноярске. И, как уверяют синоптики, июнь буквально на днях даст жару в прямом смысле слова. Эксперты регионального Гидрометцентра и ГУ МЧС по краю рассказали, какие сюрпризы приготовила погода в первом месяце лета.

Грозы и жара

- Прежде всего, несколько слов о прошедшем мае: он, как ни странно, оказался на один градус выше нормы, хотя многим мог показаться прохладным, - говорит Наталья Краснова, начальник отдела прогнозов красноярского Гидрометцентра. – 17 дней мая были выше нормы, 13 – ниже. Прохладным он мог показаться потому, что последняя неделя была холоднее, чем обычно. Но в среднем температура воздуха была на градус выше нормы. По осадкам: в мае выпало 20 миллиметров при норме 41 миллиметр. Такая картина в центральных и южных районах края.

Холода в крае закончились! И это, пожалуй, самая радостная новость. Начиная с первой недели лета, температура воздуха днем по всему краю будет повышаться. Особенно ощутимо это будет в центральных и южных районах региона (на юге до +30). Первая неделя будет почти без осадков. В Красноярске, центре и на юге региона к концу недели будут пробрасывать дождики – летние и теплые. Возможны и грозы. На севере края, в Эвенкии тоже будет тепло, и максимальные температуры здесь будут сопоставимы с центром региона – до 23…28 градусов тепла. В Туруханском районе – до 18…20 градусов тепла, на Таймыре – 10…15.

- Ветер в первую неделю месяца ожидается восточный, при этом слабым - это будет способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, - предупредила жителей Красноярска Наталья Краснова. – Ближе к концу недели, при прохождении атмосферных фронтов, ветер сменится на западный.

В целом температуру в июне метеорологи ожидают выше нормы (15,7 градуса) на пару градусов, осадки – около нормы (59 миллиметров). Особо интенсивных осадков синоптики не ожидают и в крае. Самой теплой в Красноярске станет вторая декада месяца, дневные температуры будут достигать 30 градусов, ночные – 15 градусов тепла.

- В последние годы у нас июнь вообще обычно очень теплый, так будет и в этом году, - говорит Наталья Краснова.

Медведи уже начали выходить к людям

Что касается ЧС, то спасатели в мае опасались проблем по двум направлениям – паводки и пожары. Но, как рассказал Валерий Терешков, замначальника ГУ МЧС по Красноярскому краю, паводковая обстановка была благополучной.

- В мае были случаи быстро развивающихся пожаров, но существенных проблем и убытков они не принесли, - говорит Терешков. – Май мы прошли более-менее спокойно. Конечно, были крупные пожары – на «Красмаше», например. Но они вовремя ликвидированы. Частные дома также горели, но это единичные случаи, не так, как у «соседей», по 40-50 домов - в Иркутской области, например. И за это спасибо людям, потому что они сохраняли бдительность.

В июне основной проблемой для спасателей могут стать палы травы и пожары, виновниками которых становятся люди. На территории региона, как напомнил Валерий Терешков, действует особый противопожарный режим – штрафы за разжигание костров сейчас увеличены (до 5 000 рублей – для физлиц, 500 000 – для юрлиц).

- Не разжигайте! Мы просим вас! Особенно при ветре – вы огонь не поймаете, - говорит Валерий Терешков. – Внимание жителей Хакасии тоже хочу обратить на сухостой – от вас пожары могут перейти на юг края. Кроме того, как только будет объявлен 4-й класс пожаров в регионе, заповедник «Столбы» будет закрыт для посещений. Вы туда не попадете. И штрафы за посещение будут огромнейшие.

О купальном сезоне – отдельно. Вода в Красноярске прогревается к концу месяца, примерно к 22 июня. Однако народ уже потянулся на пляжи.

- Сейчас пляжи в Красноярске приводятся в соответствующее состояние – центральный пляж, например. Там и пальмы будут, и мусор убран, и – главное - пункт спасателей, - продолжает Терешков. – Вода традиционно плохая в черте города. Дождитесь проверок Роспотребнадзора, иначе вы можете навредить сами себе. Не купайтесь в необорудованных для этого местах! Для рыбаков: лов запрещен – идет нерест рыбы. Дождитесь разрешенного периода.

Для метеочувствительных людей месяц будет непростым: ожидаются настоящие «шторма». Геомагнитные бури будут 8, 9, 10, 28 и 29 июня – до 7-8 баллов! Водителям и пожилым людям стоит особое внимание уделить этим датам.

- Количество укушенных клещами в этом году резко возросло. В прошлом году было на этот момент 2 500 человек, в этом – 5 700! 600 человек уже заболели. Если посещаете лес в 100-километровой зоне от Красноярска, максимум внимания, - предупредил Терешков. - Обязательно - репелленты, светлая плотная одежда и детальный осмотр себя! Если укусили – иммуноглобулин обязательно. К тому же не забывайте, что у нас медведи! В этом году уже 6 выходов медведя зафиксировано. На Севере вышел медведь – три человека потерялись, ищем теперь. Так что идете в лес за дикоросами, будьте настороже, не бросайте остатки еды.

Отдельное внимание тем, кто едет на озера Хакасии: на Беле и Шира запрещено использование гидроциклов и прочей момторной техники. Штраф за это – 15 000 рублей.