2019-06-08T10:36:58+03:00
Звезды

Фестиваль «МИР Сибири» пройдет под эгидой ЮНЕСКО

Что это означает и что дает?
Татьяна РЯБИНИНА
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Сотни музыкантов и мастеров, десятки тысяч зрителей - все это и есть "МИР Сибири"Сотни музыкантов и мастеров, десятки тысяч зрителей - все это и есть "МИР Сибири"Фото: Мария ЛЕНЦ
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«Принимая во внимание значимость XVI Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири», Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле приняла решение предоставить ему эгиду Организации», - сообщается в официальном письме на имя губернатора Красноярского края Александра Усса.

Одре Азуле, в свою очередь, получила приглашение стать почетным гостем нашего фестиваля.

Что дает эгида ЮНЕСКО? Она дает поддержку в мировом медийном пространстве, признает его социальную значимость в мировом масштабе.

Кроме того, эгида ЮНЕСКО позволит фестивалю получить доступ к лучшим образцам национальных культур и традиций и культурному наследию стран мира.

Напомним, в этом году фестиваль «МИР Сибири» пройдет 12-14 июля в Шушенском. Список номинантов на премию «МИРА» уже известен, список хедлайнеров фестиваля опубликован. Ждем программу и выбираем место в палаточном городке! Кстати, цены остались прошлогодними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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