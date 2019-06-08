Фестиваль «МИР Сибири» пройдет под эгидой ЮНЕСКО
«Принимая во внимание значимость XVI Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири», Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле приняла решение предоставить ему эгиду Организации», - сообщается в официальном письме на имя губернатора Красноярского края Александра Усса.
Одре Азуле, в свою очередь, получила приглашение стать почетным гостем нашего фестиваля.
Что дает эгида ЮНЕСКО? Она дает поддержку в мировом медийном пространстве, признает его социальную значимость в мировом масштабе.
Кроме того, эгида ЮНЕСКО позволит фестивалю получить доступ к лучшим образцам национальных культур и традиций и культурному наследию стран мира.
Напомним, в этом году фестиваль «МИР Сибири» пройдет 12-14 июля в Шушенском. Список номинантов на премию «МИРА» уже известен, список хедлайнеров фестиваля опубликован. Ждем программу и выбираем место в палаточном городке! Кстати, цены остались прошлогодними.
ИСТОЧНИК KP.RU
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