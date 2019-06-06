В Красноярске приставы забрали у злостного алиментщика «Опель» с гаражом

СЕГОДНЯ 11:07 2019-06-06T11:07:01+03:00

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В Красноярске судебные приставы забрали у злостного отца-алиментщика его дорогую иномарку. Мужчина задолжал на содержание своему 14-летнему сыну 854 тысячи рублей, несколько месяцев игнорировал требования погасить долг. В конце концов, приставы решили применить к мужчине жесткие меры, но все – в рамках закона.

Сначала арестовали его банковский счет, затем автомобиль «Опель» вместе с гаражом. Одновременно запретили покидать пределы России. Поскольку денег у должника не оказалось, было принято решение продать имущество, так что иномарка уже выставлена на реализацию, готовятся документы и на гараж. Деньги будут переданы на нужды ребенка.

Но и это еще не все – мужчине придется отработать на общественных наалах 80 часов на подстанции «Скорой помощи». Поскольку у него нет медицинского образования, то к пациентам его не подпустят. На выбор ему: красить бордюры, подметать дорожки, собирать мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU