Красноярский министр здравоохранения отправлен в отставку губернатором

СЕГОДНЯ 06:15 2019-06-05T06:15:45+03:00

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Министерство здравоохранения Красноярского края лишилось руководителя. Его глава Виталий Денисов был отправлен в отставку распоряжением губернатора. Документ, подписанный Александром Уссом, опубликован на официальном сайте правительства региона. Причина ухода – «по собственному желанию». Временно исполнять обязанности министра будет его заместитель Марина Бичурина.

О том, что Виталий Денисов, возможно, подаст в отставку, начали говорить еще два месяца назад. С тех пор он был на больничном и в отпуске. Напомним, пост министра Денисов занимал год и несколько дней. Распоряжение о его назначении было подписано 1 июня 2018 года.

ДОСЬЕ КП

Виталий Степанович Денисов.

Дата рождения: 6 февраля 1974 года.

Место рождения: село Монакино Уссурийского района Приморского края.

Образование: в 1998 году он окончил Красноярскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», а еще через два года – клиническую ординатуру по направлению «Социальная гигиена и организация здравоохранения».

Карьера: во время учёбы работал медбратом в ожоговой реанимации краевой больницы и в краевом госпитале ветеранов войн. После окончания вуза шесть лет занимался вопросами развития системы обязательного медицинского страхования в Красноярском крае. Работал главврачом Кежемской центральной районной больницы. В 2012 году был назначен главным врачом Красноярской городской поликлиникой №14.

ИСТОЧНИК KP.RU