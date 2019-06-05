Красноярский министр здравоохранения отправлен в отставку губернатором
Министерство здравоохранения Красноярского края лишилось руководителя. Его глава Виталий Денисов был отправлен в отставку распоряжением губернатора. Документ, подписанный Александром Уссом, опубликован на официальном сайте правительства региона. Причина ухода – «по собственному желанию». Временно исполнять обязанности министра будет его заместитель Марина Бичурина.
О том, что Виталий Денисов, возможно, подаст в отставку, начали говорить еще два месяца назад. С тех пор он был на больничном и в отпуске. Напомним, пост министра Денисов занимал год и несколько дней. Распоряжение о его назначении было подписано 1 июня 2018 года.
ДОСЬЕ КП
Виталий Степанович Денисов.
Дата рождения: 6 февраля 1974 года.
Место рождения: село Монакино Уссурийского района Приморского края.
Образование: в 1998 году он окончил Красноярскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», а еще через два года – клиническую ординатуру по направлению «Социальная гигиена и организация здравоохранения».
Карьера: во время учёбы работал медбратом в ожоговой реанимации краевой больницы и в краевом госпитале ветеранов войн. После окончания вуза шесть лет занимался вопросами развития системы обязательного медицинского страхования в Красноярском крае. Работал главврачом Кежемской центральной районной больницы. В 2012 году был назначен главным врачом Красноярской городской поликлиникой №14.
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