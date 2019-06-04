СЕГОДНЯ 15:34 2019-06-04T15:34:27+03:00

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В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» пара злых филинов запугала сотрудников. Теперь те даже в вольер не заходят, чтобы прибраться. Попытались отгонять хищников веником, но куда там – набрасываются. Так что еду – тушки перепелок и мышей – сейчас забрасывают им в дверь. И постоянно следят, чтобы птицы ненароком не задели их когтями и клювами.

В красноярском зоопарке злые филины запугали сотрудников.

Но на самом деле такое поведение филинов вполне объяснимо, рассказали сотрудники зоопарка. Дело в том, что филины стали родителями. У них родились три птенца – и родители от всех их оберегают. Даже от людей, которые много лет ха ними ухаживают. Такова природа этих птиц.

Как выглядят сами малыши, вы можете посмотреть на видео: пушистые, с тяжелым взглядом, могут щелкнуть клювом в знак устрашения. Сидят и ждут, когда родители принесут им пищу. Так же происходит и в дикой природе. Зоологи напоминают, что если в лесном походе увидели на земле птенца – не торопитесь его спасать, если рядом нет реальной опасности. Потому что рядом обязательно где-то находятся его родители.

ИСТОЧНИК KP.RU