В красноярской школе дети выращивают кофейное дерево, монстеру и лимоны

СЕГОДНЯ 09:40 2019-06-04T09:40:40+03:00

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В красноярской школе № 147 на месте заброшенной теплицы появился «Ботанический музей». Его организовали педагог инклюзивного образования и психолог. Дети, узнав об идее, живо откликнулись на предложение принять в ней участие. В оранжерее уже растут более 100 видов растений, в том числе экзотические. Среди них кофе, лимон, бомерия, монстера и многие другие.

- У каждого растения, как и положено в музее, есть информационная табличка, на ней указано, откуда родом тот или иной экспонат. Коллекция будет увеличиваться. Педагоги планируют вырастить дерево динозавров гинкго билоба, пальму трихикарпус и создать тропический лес из орхидей, - рассказали в пресс-службе управления образования города.

В теплице проводятся занятия по окружающему миру и биологии. Однако по желанию ребят и педагогов здесь, среди растений, можно провести любой другой урок. Парт хватает для целого класса.

Среди зелени проводятся «трудовые» уроки и эко-терапия для учеников с повышенными потребностями. Дети высаживают цветы для школьных клумб, ухаживают за растениями.

Теплица также стала филиалом кабинета психолога. Здесь проводятся переговоры, консультации, комиссии по разрешению конфликтов.

ИСТОЧНИК KP.RU