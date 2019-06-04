В красноярской школе дети выращивают кофейное дерево, монстеру и лимоны
В красноярской школе № 147 на месте заброшенной теплицы появился «Ботанический музей». Его организовали педагог инклюзивного образования и психолог. Дети, узнав об идее, живо откликнулись на предложение принять в ней участие. В оранжерее уже растут более 100 видов растений, в том числе экзотические. Среди них кофе, лимон, бомерия, монстера и многие другие.
- У каждого растения, как и положено в музее, есть информационная табличка, на ней указано, откуда родом тот или иной экспонат. Коллекция будет увеличиваться. Педагоги планируют вырастить дерево динозавров гинкго билоба, пальму трихикарпус и создать тропический лес из орхидей, - рассказали в пресс-службе управления образования города.
В теплице проводятся занятия по окружающему миру и биологии. Однако по желанию ребят и педагогов здесь, среди растений, можно провести любой другой урок. Парт хватает для целого класса.
Среди зелени проводятся «трудовые» уроки и эко-терапия для учеников с повышенными потребностями. Дети высаживают цветы для школьных клумб, ухаживают за растениями.
Теплица также стала филиалом кабинета психолога. Здесь проводятся переговоры, консультации, комиссии по разрешению конфликтов.
ИСТОЧНИК KP.RU