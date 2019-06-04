2019-06-04T09:40:40+03:00
Общество

В красноярской школе дети выращивают кофейное дерево, монстеру и лимоны

Оранжерею организовал психолог на месте заброшенной теплицы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В красноярской школе дети выращивают кофейное дерево, монстеру и лимоны. Фото: пресс-служба управления образования КрасноярскаВ красноярской школе дети выращивают кофейное дерево, монстеру и лимоны. Фото: пресс-служба управления образования Красноярска
Изменить размер текста:

В красноярской школе № 147 на месте заброшенной теплицы появился «Ботанический музей». Его организовали педагог инклюзивного образования и психолог. Дети, узнав об идее, живо откликнулись на предложение принять в ней участие. В оранжерее уже растут более 100 видов растений, в том числе экзотические. Среди них кофе, лимон, бомерия, монстера и многие другие.

- У каждого растения, как и положено в музее, есть информационная табличка, на ней указано, откуда родом тот или иной экспонат. Коллекция будет увеличиваться. Педагоги планируют вырастить дерево динозавров гинкго билоба, пальму трихикарпус и создать тропический лес из орхидей, - рассказали в пресс-службе управления образования города.

В теплице проводятся занятия по окружающему миру и биологии. Однако по желанию ребят и педагогов здесь, среди растений, можно провести любой другой урок. Парт хватает для целого класса.

Среди зелени проводятся «трудовые» уроки и эко-терапия для учеников с повышенными потребностями. Дети высаживают цветы для школьных клумб, ухаживают за растениями.

Теплица также стала филиалом кабинета психолога. Здесь проводятся переговоры, консультации, комиссии по разрешению конфликтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар на складе ГСМ под Красноярском полностью потушили только к 12 часам дня
В Красноярском крае открылся первый пляж
Для работы на севере Красноярского края требуются 3,3 тысячи человек
В Красноярском крае бывшего начальника колонии осудили за мошенничество
Красноярский футбольный клуб «Енисей» покинули 10 игроков
В Красноярске второго граффитиста за неделю отправили в тюрьму
Красноярская делегация планирует ряд важных встреч на ПМЭФ-2019
Полиция начала проверку заявления председателя счетной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко
В Назарово существует стихийное кладбище домашних животных
Под Красноярском ночью сгорел склад ГСМ в Солонцах
В Хакасии мужчина угрожал приставам ножом: посадили на 1,5 года
Красноярцы могут высказать свое мнение, как они видят развитие островов
Переход на цифровое вещание в Красноярском крае прошел без помех
По факту гибели женщины на Красноярском море следователи завели уголовное дело
Депутат Заксобрания потребовал заблокировать пост Натальи Толоконской о пользе укусов клещей
Заманил в лесной шалаш. Школьнику, надругавшемуся над психически болным подростком, дали 4,5 года колонии
В минфине Красноярского края озвучили «стоимость» работы депутатов Заксобрания и правительства
Кубок города по подтягиванию выиграл 65-летний красноярец
«Спасибо, что не ночью!»: в Солнечном в новостройке обвалился потолок
В Красноярске три управляющих компании погрязли в долгах перед ресурсниками
Банк ВТБ стал генеральным спонсором концерта Теодора Курентзиса в Москве
В правительстве Красноярского края прошли новые назначения
К концу рабочей недели в Красноярск вернется летняя жара
Tele2 сделает понедельники красноярцев приятными
Мама-утка и ее малютки. Сотрудники «Шушенского бора» сняли первое купание птенцов кряквы
Роспотребнадзор рассказал, где красноярцев чаще всего атакуют клещи
Cпасатели подняли со дна залива Бирюса машину с телом женщины