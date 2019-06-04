2019-06-04T07:01:03+03:00
Общество

В Назарово существует стихийное кладбище домашних животных

Его могу снести по санитарным соображениям
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Назарово существует стихийное кладбище домашних животных. Фото: "Назарово Онлайн"В Назарово существует стихийное кладбище домашних животных. Фото: "Назарово Онлайн"
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В Назарово существует кладбище домашних животных. Появилось оно стихийно, в районе объездной дороги к плотине ГРЭС несколько лет назад, сообщает интернет-издание «Назарово Онлайн». Несмотря на то, что разрешение на захоронения никто не давал, новые могилы там появляются регулярно. Причем со всеми атрибутами: могильными плитами, а кое-где и крестами с фотографиями питомцев. Некоторые владельцы не жалеют средств для обустройства их последнего пристанища.

Между тем подобные захоронения нарушают санитарные правила. Просто так закопать животное в земле нельзя, ведь оно могло умереть от болезни и быть заразным, например бешенством. Такое животное нужно кремировать, либо захоронить на специально отведенном месте.

За незаконное захоронение животных могут выписать штраф до 5 тысяч рублей. Но как тогда поступить владельцам? В каждом городе есть специальные службы, которые занимаются кремацией домашних животных. Есть такая и в Назарово, и в Красноярске. Цена вопроса – от 300 до 1500 рублей. Узнать их телефоны можно в ветеринарных клиниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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