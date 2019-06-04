Переход на цифровое вещание в Красноярском крае прошел без помех

СЕГОДНЯ 05:20 2019-06-04T05:20:48+03:00

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Переход с аналогового на цифровое вещание в Красноярском крае прошел без проблем. Об этом рассказал заместитель губернатора края Василий Нелюбин. Уже 3 июня – в тот самый день «икс» стало понятно, что подготовка к этому важному событию прошла успешно. За три месяца, пока она длилась, в крае работали более 700 волонтеров – они помогали жителям переподключать телевизоры. Колл-центр обработал несколько тысяч звонков.

По словам Василия Нелюбина шквала звонков в колл-центр 3 июня не было. Позвонили примерно 200 человек, все получили исчерпывающие ответы на свои вопросы. Возможно, будет немного больше звонков на второй и третий день, но с ними справятся без труда.

Добавим, что в крае 1780 населенных пунктов. На большей части территории жителям достаточно иметь современный телевизор, чтобы без проблем сменить схему приема телесигнала. Но есть около 500 поселков, там необходимо установить спутниковое оборудование. Это – северные и труднодоступные территории. Туда оборудование завезут в ближайшее время, как только начнется навигация.

Напомним телефоны колл-центра: региональная горячая линия – 8-800-300-64-40.

(C 3 по 6 июня с 08.00 до 22.00 часов, далее – с 08.00 до 20.00 часов).

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ИСТОЧНИК KP.RU