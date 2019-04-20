Цифровое телевидение: от А до Я

Переход с цифрового на аналоговое телевидение в нашей стране проходит уже давно. 3 июня 2019 года это тема непосредственно коснется и Красноярский край. О преимуществах перехода «на цифру» и всех нюансах телевидения нового поколения – подробнее..

Для начала нужно понять, нужно ли вам что-то менять в вашем телевизоре:

- если рядом с логотипом телеканала стоит буква «А», значит вы смотрите аналоговые каналы и вам понадобится наша помощь

- если ваш телевизор ловит 20 каналов, среди которых есть «Спас» и «ОТР», то дальше нашу статью вам можно и не читать, вы счастливый обладатель цифрового телевидения!

Но если же цифровых каналов у вас нет, вам можно:

- или поменять телевизор, купив современный, который показывает цифровое по определению, и не требует никаких изменений

- или купить оборудование (цифровая приставка и дециметровая антенна)

Как правильно выбрать приставку?

- Чем выше цена приставки, тем больше дополнительных функций. На рынке доступны более 370 моделей приставок для приема цифрового эфирного телевидения.

- Стандартным для приставок считается наличие выходов RCA и HDMI, для подключения к телевизору. Для некоторых телевизоров подходит только SCART разъем (возможно, потребуется переходник). Обратите внимание на наличие USB разъема для подключения флешки или жесткого диска.

- Обратите внимание, есть ли у выбранной модели приставки сайт производителя. Техническая поддержка потребителей на сайте, сервисные центры марки в Вашем городе. Это может помочь при обновлении программного обеспечения или ремонте приставки.

- В большинстве случаев в комплекте с приставкой идет кабель RCA-RCA ("тюльпаны") для подключения к телевизору. Но некоторые производители поставляют на рынок модели без такого кабеля. Будет неприятно, если его придется покупать дополнительно, особенно для загородных жителей.

Как подключить цифровое ТВ

- В самых бюджетных моделях цифровых приставок кнопок нет вообще, даже кнопки включения. Это значит, что при поломке или утере пульта дистанционного управления использовать приставку цифрового ТВ вы не сможете. Более продвинутые модели приемников часто имеют три основные кнопки управления: включение-выключение и переключение каналов. Достаточно редкие модели располагают всеми основными кнопками управления и настройки приставки. Такой приставкой можно полноценно пользоваться даже без пульта.

- Обратите внимание на обработку аудио и видеосигналов. Лучше всего, если будут поддерживаться все форматы (MPEG-4 (AVC/H.264), USB PVP, SD/HD и прочие).

Как правильно выбрать антенну

Настрой свой телевизор

КСТАТИ

С 2019 года жители края и всей России могут бесплатно смотреть в отличном качестве 20 обязательных общедоступных телеканалов – самых популярных в стране. Сегодня уже доступны в цифровом качестве: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» и три радиоканала: Вести ФМ, Маяк и Радио России. Красноярские зрители получат возможность принимать еще 10 телеканалов: СТС, ТНТ, «Рен-ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «Муз ТВ».

Если трудно материально, а не технически…

Государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан», предусмотрено оказание адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией (на приобретение оборудования для приема цифрового вещания при переходе от аналогового вещания).

Получателями адресной материальной помощи могут стать граждане Российской Федерации, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проживающие на территории Красноярского края (пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, малоимущие семьи и др. категории граждан).

Для назначения адресной материальной помощи вам нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства, или в многофункциональный центр, захватив документы:

1) заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных;

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

3) документ, подтверждающий состав семьи (выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого счета, свидетельство о регистрации по месту пребывания и пр.);

4) сведения о доходах за три последних календарных месяца, предшествующих обращению (с места работы, учебы, учреждений (отделов) пенсионного обеспечения и т.д.);

5) документы, подтверждающими наличие трудной жизненной ситуации (такими документами могут быть: копии справок о несчастном случае, краже, стихийном бедствии и т.д. из соответствующих органов, копии актов гражданского состояния, копии направлений (вызовов) учреждений на предоставление медицинских услуг и т.д., документы, подтверждающие факт понесенных затрат (расчеты, сметы, чеки, счета-квитанции, платежные документы, подтверждающие расходы, понесенные на приобретение оборудования для приема цифрового телевизионного вещания при переходе от аналогового вещания и т.д.);

6) копией документа, подтверждающего регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования;

7) копией документа с реквизитами расчетного счета – в случае перечисления материальной помощи на расчетный счет.

За подробной консультацией по оказанию адресной материальной помощи обращаться:

- Управление социальной защиты населения администрации Железнодорожного района в г. Красноярске (ул. Мира д. 117, т. 221-45-93, 221-27-85);

- Управление социальной защиты населения администрации Кировского района в г. Красноярске (ул. Вавилова д. 56Г, т. 213-07-50, 213-12-04);

- Управление социальной защиты населения администрации Ленинского района в г. Красноярске (ул. Юности д. 11, пр. Красноярский рабочий, д. 36, т. 264-31-27, 262-26-61);

- Управление социальной защиты населения администрации Октябрьского района в г. Красноярске (ул. Новосибирская, д. 39а, т. 226-84-63, 226-84-61);

- Управление социальной защиты населения администрации Свердловского района в г. Красноярске (ул. 60 лет Октября, д. 46, т. 261-57-01, 261-90-32);

- Управление социальной защиты населения администрации Советского района в г. Красноярске (ул. Воронова, д. 33, ул. 9 Мая, д. 10, ул. 60 лет СССР, д. 21, т. 267-89-55);

- Управление социальной защиты населения администрации Центрального района в г. Красноярске (пр. Мира, д. 63а, т. 227-18-03, 227-23-65).

Заявления и пакеты документов принимаются в многофункциональных центрах (МФЦ) по месту жительства:

- Железнодорожного района (ул. Железнодорожников, д. 15, т. 222-35-54);

- Ленинского района (пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 44, т. 262-12-00, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 70, т.223-60-79);

- Октябрьского района (ул. Попова, д. 8, т. 247-77-71, 247-55-08, ул. Телевизорная, д. 1, т. 212-89-89);

- Свердловского района (ул. Карамзина, д. 25, т. 222-04-99, 212-89-99, 212-89-98);

- Советского района (ул. 9 Мая, д. 12, т. 222-04-99);

- Центрального района (ул. Кирова, д. 43, т. 223-56-33, 223-56-17).