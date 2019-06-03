2019-06-03T05:50:39+03:00
Дом. Семья

Мама-утка и ее малютки. Сотрудники «Шушенского бора» сняли первое купание птенцов кряквы

По-матерински пристально кряква следит, чтобы ее малыши научились всему необходимому для жизни
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мама-утка и ее малютки Фото: Сергей Чумаков, «Шушенский бор»Мама-утка и ее малютки Фото: Сергей Чумаков, «Шушенский бор»
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В «Шушенском бору» у кряквы обыкновенной появились птенцы - крохотные и беззащитные пушистые комочки весом всего 25 - 40 граммов. Они забавно переваливаются с ноги на ногу и уже пробуют освоить плавание. Сотрудники нацпарка говорят, конец весны - начало лета - самое время для появления малышей. Ведь еще не слишком жарко, а мошкара - основной рацион подрастоющих утят, уже появилась. Недавно им удалось снять редкие кадры первого купания птенцов. Мама-утка пристально за ним следит, заботится.

Мать трогательно защищает птенцов от любых угроз Фото: Сергей Чумаков, «Шушенский бор»

Мать трогательно защищает птенцов от любых угроз Фото: Сергей Чумаков, «Шушенский бор»

- Количество птенцов может варьировать от 9 до 13, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе нацпарка. - Хотя они еще беспомощны и полностью зависят от матери, однако уже в первые сутки жизни они способны передвигаться по суше и воде и отправляются с матерью в свое первое плавание.

Малыши совсем недавно появились на свет Фото: Сергей Чумаков, «Шушенский бор»

Малыши совсем недавно появились на свет Фото: Сергей Чумаков, «Шушенский бор»

Первое знакомство малышей с водой снял старший госинспектор «Шушенского бора» Сергей Чумаков. На фото видно, как нелегко приходится утке - родительские хлопоты отнимают у нее много сил. Мама-утка неустанно следит за своим потомством, защищает от опасностей, прячет от хищников. Еще 7-8 недель малыши пробудут с ней. Все это время питаются они пауками, личинками и водной растительностью. А еще приобретут навыки выживания в дикой природе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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