Кирпичная коробка посреди тротуара. Подготовлен план достройки «Кантри»

СЕГОДНЯ 13:26 2019-05-31T13:26:21+03:00

Вот такой вид открывается на "Кантри" из окна соседнего здания почты. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Скандальное здание на месте кафе «Кантри» в Красноярске просят не сносить, а достроить. Об этом стало известно в пятницу, 31 мая, на очередном заседании Центрального районного суда.

Внушительное строение на проспекте Мира горожане окрестили кирпичной коробкой посреди тротуара. Прохожие возмущались, а чиновники комментировали: все построено по плану.

Впрочем, проверка ФСБ показала, постройка незаконна. К тому же расстояние до соседнего здания почты слишком мало. А это нарушение требований пожарной безопасности, кафе надо снести, требует прокуратура.

На заседании тоже кипели споры. Еще один ответчик - «Красноярскгеоинформпроект» («Красгип»), проектировавший здание, - предложил план сохранения объекта. По словам представителей организации, такие возможности есть. «Кантри» нужно достроить, приведя в соответствие с параметрами.

Однако прокурор еще раз высказался против. Теперь суд взял паузу, чтобы изучить новые документы, представленные ответчиком. Новое заседание намечено на 7 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU