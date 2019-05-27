В Красноярске этим летом появится 4 новых арт-объекта

СЕГОДНЯ 10:57 2019-05-27T10:58:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске построят 4 новых арт-объекта. Композиции выпонены участниками ежегодного конкурса по оформлению городских пространств «Искра» - 2019, который помогает молодым архитекторам реализовать свой талант.

В этом году, к слову, действительно талантливые работы. Каждый из победителей получит субсидию – деньги пойдут на реализацию проектов.

Что же именно появится и где? На Тимошенкова, 97 в Водниках установят композицию «На грани миров», в сквере Юдина, на Каче появится композиция «Рыба Сибири». Также в число победителей вошли два проекта – «Красивый берег» (сплав и маяк). Как нетрудно догадаться установят их в Академгородке на красивом берегу. Добавим, участвовали в конкурсе 30 проектов. Однако за творческие решения победителей все члены жюри проголосовали единогласно. Произойдет это уже этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU