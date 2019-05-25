Штрафы за мусорный коллапс в Красноярске признали незаконными
Штрафы за несвоевременную уборку мусора на левобережье Красноярска посчитали незаконными. Такое решение вынес Арбитражный суд края.
Напомним, в первых числах января в стране началась «мусорная революция». Появились региональные операторы, новые тарифы. Тогда-то жители домов на улицах Ленина, Робеспьера, Бограда и других стали жаловаться на невывоз твердых бытовых отходов (ТКО). Многие дворы оказались завалены мешками с мусором.
Спустя месяц с небольшим «Красноярская Рециклинговая Компания» была оштрафована на 60 тысяч рублей. Однако не согласилась с вердиктом и подала в суд. График вывоза не нарушался, заявили представители оператора. Отходы, которые находятся на контейнерных площадках, они убирать не должны, поскольку это по большей части строительный мусор, цитирует РБК сотрудников компании.
И вот итог: в суде встали на сторону оператора. И отменили постановление о нарушениях и штрафе.
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Мусорная реформа в Красноярске 2019: с 1 января за вывоз отходов придется платить больше
С 1 января 2019 года в Красноярске вывозить твердые бытовые отходы будут по новой схеме. И платить за услугу, соответственно, горожане станут по другому. Реформа проводится по всей стране. К ней готовились несколько лет. Основная задача: взять под строгий контроль сбор, вывоз, переработку и утилизацию мусора. Она должна избавить территорию от стихийных свалок и уменьшить вред, которые они наносят (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU