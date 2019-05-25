Штрафы за мусорный коллапс в Красноярске признали незаконными

СЕГОДНЯ 06:51 2019-05-25T06:52:03+03:00

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Штрафы за несвоевременную уборку мусора на левобережье Красноярска посчитали незаконными. Такое решение вынес Арбитражный суд края.

Напомним, в первых числах января в стране началась «мусорная революция». Появились региональные операторы, новые тарифы. Тогда-то жители домов на улицах Ленина, Робеспьера, Бограда и других стали жаловаться на невывоз твердых бытовых отходов (ТКО). Многие дворы оказались завалены мешками с мусором.

Спустя месяц с небольшим «Красноярская Рециклинговая Компания» была оштрафована на 60 тысяч рублей. Однако не согласилась с вердиктом и подала в суд. График вывоза не нарушался, заявили представители оператора. Отходы, которые находятся на контейнерных площадках, они убирать не должны, поскольку это по большей части строительный мусор, цитирует РБК сотрудников компании.

И вот итог: в суде встали на сторону оператора. И отменили постановление о нарушениях и штрафе.

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С 1 января 2019 года в Красноярске вывозить твердые бытовые отходы будут по новой схеме. И платить за услугу, соответственно, горожане станут по другому. Реформа проводится по всей стране. К ней готовились несколько лет. Основная задача: взять под строгий контроль сбор, вывоз, переработку и утилизацию мусора. Она должна избавить территорию от стихийных свалок и уменьшить вред, которые они наносят (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU