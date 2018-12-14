Мусорная реформа в Красноярске 2019: с 1 января за вывоз отходов придется платить больше

С 1 января 2019 года в Красноярске вывозить твердые бытовые отходы будут по новой схеме. И платить за услугу, соответственно, горожане станут по другому. Реформа проводится по всей стране. К ней готовились несколько лет. Основная задача: взять под строгий контроль сбор, вывоз, переработку и утилизацию мусора. Она должна избавить территорию от стихийных свалок и уменьшить вред, которые они наносят.

Этот тему продвигали экологи и местные власти, а также предприниматели, которые хотели бы делать бизнес на переработке отходов. Что получат от этой реформы Красноярск и его жители, как это отразится в платежной квитанции, давайте разберемся.

Зачем нужен региональный оператор

- Сейчас у нас во главу угла поставлены перевозчики мусора. ТСЖ и управляющие компании заключают контракты на вывод мусора именно с ними. Но, как показывают наблюдения, почти половина мусора до полигонов не довозится. Его выбрасывают куда-нибудь, на несанкционированные свалки. А это сотни и тысячи кубометров. Окрестности города завалены мусором. Это та самая серая схема, когда УК договаривается с перевозчиком, отдает ему деньги, и тот везет мусор, куда ему вздумается, - рассказал депутат Горсовета Сергей Шахматов.

Новая система должна упорядочить этот вопрос. Над всеми будет стоять региональный оператор и он отвечает за работу с ТБО. С оператором должны подписать договора, во-первых, все ТСЖ и УК. И во-вторых, все полигоны, перерабатывающие заводы и перевозчики мусора. И уже оператор регулирует всю цепочку. Весь транспорт с нового года должен быть снабжен системой ГЛОНАСС. И тогда оператор легко отследит, куда что отвозится.

Кто-то из целей личной экономии наверняка захочет обойти систему. Бороться с такими обещают жестко. Начнут прямо после новогодних праздников: минэкологии с полицией собираются провести рейд – будут останавливать и проверять все без исключения мусороперевозящие машины. Если у перевозчика не окажется договора с региональным оператором, а машина не подключена к системе ГЛОНАСС, машину – на штрафстоянку, владельцу – огромный штраф. Для юридических лиц штраф измеряется в сотнях тысяч, для физических – в десятках тысяч.

Но это еще не все: УК или ТСЖ, которые наняли перевозчика в обход оператора, тоже ждут штрафные санкции. Точная сумма штрафов будет утверждена чуть позднее.

Красноярск разделили два оператора

Желающих стать региональным оператором Красноярска было много. В результате город между собой поделили две компании:

- левый берег – «Красноярская рециглинговая компания» (помимо части города в технологическую зону вошли все населенные пункты Емельяновского, Сухобузимского, Большемуртинского районов и поселок Кедровый);

- правый берег – «Ростех» (вместе с ним Железногорск, Сосновоборск, Дивногорск и районы Манский, Партизанский и Березовский).

- Конкуренция была такая, что кандидаты сами снижали свои расценки, чтобы выиграть. Хотя при первоначальном расчете у претендентов и на правобережную, и на левобережную зону тарифы были в 2-3 раза больше. И министерство тарифной политики, просчитав реальные издержки по перевозке, переработке и утилизации, привело их в фактический вид. В их программу была заложена рентабельность 4 %. И ни процентов больше – это позиция минкологии. В тарифах учитывается все, где и сколько производят мусора: в селе, городе, в благоустроенном, неблагоустроенном доме, в частном секторе и – нечастном. В среднем житель Красноярска генерирует 400 килограммов мусора в год, - комментирует Сергей Шахматов.

Схема

Платежка «потяжелеет» по-разному

Изменится система оплаты вывоза бытовых отходов и вслед за ней – стоимость.

Новые тарифы на вывоз мусора озвучили на сессии депутаты городского Совета – 79 и 112 рублей для разных частей города. Откуда такой дисбаланс цен, город ведь один?! В министерстве тарифной политики края «Комсомолке» рассказали, что называть такие цифры – преждевременно. Они очень и очень «сырые», тарифы еще обсуждаются, они не приняты. Сегодня они такие, а завтра могут быть откорректированы.

- Дайте неделю, тогда мы сможем сказать вам что-то более конкретное, - пояснили в министерстве.

И все равно, давайте ради интереса попробуем – условно – подсчитать, кого мусорная реформа выведет на плюс, а кого на минус.

Вариант 1. Квартира на левом берегу, 50 квадратов, 2 человека прописаны (условный тариф составляет 3 рубля за квадрат). Следовательно, за мусор жильцы сейчас платят 150 рулей в месяц. В новом году будут платить 158 рублей. Разница несущественная.

Вариант 2. Квартира на правом берегу, 50 квадратов, прописаны двое взрослых и трое детей. Сейчас они платят 150 рублей в месяц, будут платить 560 рублей. Разница – более чем в три раза.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Казаков, лидер общественного движения «Народный контроль в ЖКХ»:

- Надо понимать, что с переходом на новую систему для потребителя меняется только содержание платежного документа. Платежный документ станет «тяжелее», платить жители города будут больше. Мусоровозы как приезжали по установленному графику, чтобы забирать отходы, так и будут приезжать. Реформа останется за полем зрения обывателей. Меня смущает в ней то, что власти не ведут никакой просветительской работы с гражданами. Подавляющее большинство жителей Красноярска и края фактически ничего не слышали. Но с 1 февраля они получат новые платежные документы и будут, мягко говоря, удивлены росту тарифов. И тогда мы услышим реакцию.