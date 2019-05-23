В Красноярском крае серийный мошенник-строитель обманул клиентов на миллион

23 Май 04:43 2019-05-23T04:43:04+03:00

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В Железногорске серийный мошенник-строитель обманул клиентов более чем на 1 миллион рублей. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, от действий 39-летнего предпринимателя пострадали 20 человек.

Мужчина предлагал свои услуги по проведению ремонта жилых домов и квартир. Цены запрашивал вполне демократичные, так что клиентура у него была. Действовал по следующей схеме: договаривался с клиентом на встречу, приходил к нему и оценивал стоимость ремонта. Затем заключал договоры на условиях, кто заказчик оплатит ему предварительно половину суммы.

Через день-другой к клиенту приходила бригада рабочих, выполняла какой-то минимальный объем работ и уходила с концами. Когда потерпевшие звонили предпринимателю и просили вернуть деньги или завершить ремонт, он отвечал: финансовые трудности, перебои с поставкой стройматериалов. А затем и вовсе отключал телефон.

В настоящее время, уголовное дело по статье «Мошенничество» уже передано в суд. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. И деньги пострадавшим придется вернуть.

ИСТОЧНИК KP.RU