22 Май 10:15 2019-05-22T10:15:46+03:00

Три музея из Красноярского края вошли в число самых посещаемых в России Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краеведческом, к примеру, за год побывали 300 тысяч человек

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Три музея из Красноярского края вошли в число самых посещаемых в России. Это Красноярский и Минусинский краеведческие музеи, а также музейный центр «Площадь Мира». Рейтинг вот уже седьмой год подряд публикует издание The Art Newspaper Russia, за основу берутся данные министерства культуры России и самих музеев.

Первые три места по всем параметрам, традиционно, в России занимают Эрмитаж, Русский музей и Третьяковская галерея. А вот «Площадь Мира» из Красноярска заняла второе место по посещаемости среди художественных музеев в регионах, уступив лишь музейно-выставочному комплексу Московской области «Новый Иерусалим». В 2018 году «Площадь Мира» посетили 299 900 человек.

Пятую строчку в списке историко-краеведческих музеев в регионах занимает Красноярский краеведческий музей – более 300 тысяч посетителей. Шестую строчку – Минусинский краеведческий музей имени Николая Мартьянова – 294 тысяч посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU