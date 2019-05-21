2019-05-21T15:43:16+03:00
Общество

Ремонт дворов начали в центре Красноярска

В городской администрации озвучили список адресов, где проведут благоустройство придомовых территорий в этом году
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Ряд придомовых территорий Красноярска и, в частности, Центрального района, благоустраивают в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Фото: пресс-служба городской администрацииРяд придомовых территорий Красноярска и, в частности, Центрального района, благоустраивают в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Фото: пресс-служба городской администрации
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Ремонт дворов начали в центре Красноярска. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе мэрии.

В городской администрации напомнили, что ряд придомовых территорий Красноярска и, в частности, Центрального района, благоустраивают в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году в центре по этой программе отремонтируют семь дворов. Их адреса: Ленина, 21; Конституции СССР, 27; Парижской Коммуны, 44; Карла Маркса, 92; Дубровинского, 78; Карла Маркса, 56; Мира, 50.

- Главная особенность проекта – обязательная активность самих жителей домов. Именно собственники должны подать заявку в районную администрацию и решить, что они готовы не только участвовать в организации процесса ремонта, но и контролировать результат и даже частично оплатить работы – от 2% до 20% от стоимости благоустройства, - прокомментировали в пресс-службе администрации Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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