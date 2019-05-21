Голосование за проект крематория стартовало в Красноярске
Голосование за проект крематория стартовало в Красноярске. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе мэрии.
Крематорий, проект 2. Фото: пресс-служба администрации Красноярска
Напомним, всего на конкурс подали четыре заявки – плана будущего комплекса. И сейчас предстоит выбрать один из них. В администрации города решили спросить мнение красноярцев.
Крематорий, проект 3. Фото: пресс-служба администрации Красноярска
Каждый из проектов представляет из себя не только само здание комплекса по кремации, но и тематическое благоустройство прилегающей территории.
Крематорий, проект 4. Фото: пресс-служба администрации Красноярска
Есть в проектах и детали, отличающие их от конкурентов. Например, один из планов предполагает наличие зимнего сада, другой – огромного креста с подсветкой.
По какому из этих проектов построят крематорий в Красноярске, выяснится в ближайшие несколько недель, когда завершится народное голосование.
КОНКРЕТНО
Где можно ознакомиться с проектами и проголосовать за наиболее достойный:
- на сайте по этой ссылке.
ВАЖНО!
Голосование продлится до 30 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU