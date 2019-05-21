СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-21T12:01:51+03:00

Где можно посмотреть планы комплексов и оставить свой голос за наиболее достойный?

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Голосование за проект крематория стартовало в Красноярске. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе мэрии.

Крематорий, проект 2. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Напомним, всего на конкурс подали четыре заявки – плана будущего комплекса. И сейчас предстоит выбрать один из них. В администрации города решили спросить мнение красноярцев.

Крематорий, проект 3. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Каждый из проектов представляет из себя не только само здание комплекса по кремации, но и тематическое благоустройство прилегающей территории.

Крематорий, проект 4. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Есть в проектах и детали, отличающие их от конкурентов. Например, один из планов предполагает наличие зимнего сада, другой – огромного креста с подсветкой.

По какому из этих проектов построят крематорий в Красноярске, выяснится в ближайшие несколько недель, когда завершится народное голосование.

КОНКРЕТНО

Где можно ознакомиться с проектами и проголосовать за наиболее достойный:

- на сайте по этой ссылке.

ВАЖНО!

Голосование продлится до 30 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU