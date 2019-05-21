2019-05-21T06:39:35+03:00
Общество

Выбрать из четырех вариантов: в Красноярске определят лучший проект крематория

Проголосовать за понравившийся план комплекса крематория смогут и все желающие горожане
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Совсем скоро все проекты разместят на сайте городской администрацииСовсем скоро все проекты разместят на сайте городской администрацииФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Выбрать из четырех вариантов: в Красноярске определят лучший проект крематория. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, в пресс-службе мэрии, в минувшую субботу в краевом центре завершили прием заявок на конкурс по определению лучшего проекта на строительство крематория. В администрации говорят: они приняли всего четыре заявки, из них и будут выбирать победителя.

Совсем скоро все проекты разместят на сайте городской администрации, и горожане тоже смогут проголосовать за лучший, на их взгляд, план комплекса для будущего красноярского крематория.

- Голосование будет длиться 10 календарных дней, - отмечают в пресс-службе администрации Красноярска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Желающие построить крематорий в Красноярске заявят о себе в последний момент.

Желающие построить крематорий в Красноярске есть. Но это пока неофициальная информация. Ни один из потенциальных инвесторов не обнаружил себя. Хотя нет, компания «Красноярский крематорий» не так давно озвучивала свои планы, что собирается поучаствовать в торгах. Но пока заявки ни от нее, ни от какой-то другой на официальном сайте нет. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На красноярских заправках резко подорожал бензин
Пора косить: в Красноярске начали приводить в порядок газоны
За минувшие выходные в Красноярском крае потушили более сорока лесных пожаров
В Красноярске на Красрабе загорелся автобус
Приставы обязали жительницу Енисейска разрешить бабушке видеться с внуком
В Красноярске по требованию прокуратуры расселят аварийный дом на Семафорной
В Красноярском крае полицейские контролируют автотрассы с воздуха
Стало плохо за рулем: в Красноярске легковушка снесла кирпичный забор
В Красноярском крае появятся четыре наземных перехода через железную дорогу
Кубок России по регби – у «Красного Яра»!
Заперла на замок и ушла. Бабушку признали виновной в гибели на пожаре двух внуков
За наглый дрифт 19-летнего парня на BMW оштрафовали на 2 тысячи рублей
Трое пострадали в жесткой аварии с такси под Красноярском
Под Красноярском мать проломила ребенку голову из-за громкого плача
Гроза с дождем и ветром идет в Красноярск
В Красноярском крае экс-мэр осужден на 6 лет за мошенничество
Деньги на детский карнавал в Красноярске выделит губернатор
«Из-под асфальта забил гейзер»: авто провалилось под землю в Красноярске
Сергей Шойгу издал книгу в единственном экземпляре и подарил ее Главе Тувы
На вантовый мост Красноярска вернут разметку для велосипедистов
«Вафельная» разметка появилась в Красноярске
«Это не кадры из фильма ужасов»: оскандаленную в соцсетях красноярскую больницу начали ремонтировать