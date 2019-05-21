СЕГОДНЯ 06:39 2019-05-21T06:39:35+03:00

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Выбрать из четырех вариантов: в Красноярске определят лучший проект крематория. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, в пресс-службе мэрии, в минувшую субботу в краевом центре завершили прием заявок на конкурс по определению лучшего проекта на строительство крематория. В администрации говорят: они приняли всего четыре заявки, из них и будут выбирать победителя.

Совсем скоро все проекты разместят на сайте городской администрации, и горожане тоже смогут проголосовать за лучший, на их взгляд, план комплекса для будущего красноярского крематория.

- Голосование будет длиться 10 календарных дней, - отмечают в пресс-службе администрации Красноярска.

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ИСТОЧНИК KP.RU