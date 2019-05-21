2019-05-21T07:43:45+03:00
Авто

На красноярских заправках резко подорожал бензин

На некоторых АЗС ценники на отдельные марки топливо изменились в «плюс» на 2,5 рубля
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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На некоторых АЗС ценники на отдельные марки топливо изменились в «плюс» на 2,5 рубля за литр.На некоторых АЗС ценники на отдельные марки топливо изменились в «плюс» на 2,5 рубля за литр.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На красноярских заправках резко подорожал бензин. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали читатели-автомобилисты.

По словам автолюбителей, на некоторых АЗС ценники на отдельные марки топливо изменились в «плюс» на 2,5 рубля за литр. Минимальное подорожание составило 1 рубль и 30 копеек за литр горючего. Если заправлять полный бак, то разница в цене будет очень ощутимой, а для кого-то и серьезно «бьющей» по карману.

Подорожание бензина в Красноярском крае весной – дело обычное. Когда наступает посевная, все топливо традиционно поднимается в цене. В этом году весной подорожание горючего было, но не столь болезненное, как это наблюдается сейчас. Тогда экономисты прогнозировали: будет вторая волна подъема стоимости. Но аналитики предсказывали: подорожание произойдет летом. А оно случилось вот сейчас. Остается надеяться, что с приходом июня бензин не поднимется в цене снова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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