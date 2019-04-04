Желающие построить крематорий в Красноярске заявят о себе в последний момент

СЕГОДНЯ 14:33 2019-04-04T14:33:08+03:00

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Желающие построить крематорий в Красноярске есть. Но это пока неофициальная информация. Ни один из потенциальных инвесторов не обнаружил себя. Хотя нет, компания «Красноярский крематорий» не так давно озвучивала свои планы, что собирается поучаствовать в торгах. Но пока заявки ни от нее, ни от какой-то другой на официальном сайте нет.

- Обратите внимание, что на конкурс у нас отводится 60 дней, - сообщил первый замглавы города Владислав Логинов. – По опыту могу сказать: какие бы конкурсные процедуры у нас ни проводились, чтобы не разглашать подробности своего проекта, участники торгов подадут заявки в последние дни конкурса.

Это вполне объяснимо, ведь подавая заявку, участник обязан показать и свое предложение. Его соперник может этим воспользоваться в своих интересах и выдвинуть потом наилучшие условия. Таков закон конкуренции. Вот предприниматели и осторожничают.

По словам Владислава Логинова, есть предположение, что найдется 4 – 5 компаний, которые захотят заняться красноярским крематорием. Они прежде приезжали, рассказывали о своих проектах, в каких городах они уже отметились. Были даже представители и Германии, которые делают кремационное оборудование. Они уверяли, что им легче пройти конкурс и полностью построить крематорий, чем продать всего лишь оборудование. Так что остается набраться терпения и подождать аукциона.

ИСТОЧНИК KP.RU