Гроза с дождем и ветром идет в Красноярск

СЕГОДНЯ 14:48 2019-05-20T17:08:00+03:00

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На Красноярск надвигается гроза с сильным ветром и дождями. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС:

- 21 мая в центральных и южных районах Красноярского края местами грозы, днем возможны сильные дожди, порывы северо-западного ветра 15-18 метров в секунду. Кроме того, в центральных и южных районах местами сохранится высокая пожарная опасность 4 класса, в южных районах - 5 класса.

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Дожди, зарядившие в Красноярске с самого утра 20 мая, будут идти всю неделю. А вслед за ними в город нагрянет жара, сообщают на сайте гидрометцентра.

Итак, в понедельник ожидается плюс 20-22. Пасмурно, сыро, к тому же с ветром. Его порывы могут достигать 13 метров в секунду, предупреждают специалисты Среднесибирского УГМС.

Во вторник, 21 мая, немного похолодает. Плюс 15-17, небо по-прежнему затянуто тучами, дожди. Такая погода простоит до выходных. Кроме, пожалуй, среды, когда осадков не обещают (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU