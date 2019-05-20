2019-05-20T05:11:52+03:00
Общество

Зарядившие в Красноярске дожди сменятся жарой под +30

Когда ждать летнего тепла?
Ася ЖУКОВА
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Зарядившие в Красноярске дожди сменятся жарой под +30.Зарядившие в Красноярске дожди сменятся жарой под +30.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Дожди, зарядившие в Красноярске с самого утра 20 мая, будут идти всю неделю. А вслед за ними в город нагрянет жара, сообщают на сайте гидрометцентра.

Итак, в понедельник ожидается плюс 20-22. Пасмурно, сыро, к тому же с ветром. Его порывы могут достигать 13 метров в секунду, предупреждают специалисты Среднесибирского УГМС.

Во вторник, 21 мая, немного похолодает. Плюс 15-17, небо по-прежнему затянуто тучами, дожди. Такая погода простоит до выходных. Кроме, пожалуй, среды, когда осадков не обещают.

Тепло вернется в город уже в субботу, 25 мая. Будет плюс 21, но все еще с дождями. А вот в воскресенье осадки прекратятся, и столбики термометров поднимутся до отметки плюс 26, настоящая летняя жара!

Словом, есть, чего ждать. А пока экипируемся по погоде: надеваем плащи и куртки, берем с собой зонты. И удачной нам рабочей недели!

ИСТОЧНИК KP.RU

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