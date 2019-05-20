С понедельника в четырех районах Красноярска отключают горячую воду

СЕГОДНЯ 07:33 2019-05-20T07:33:18+03:00

Напоминаем, где и на сколько

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В понедельник, 20 мая, сразу в четырех районах Красноярска отключают горячую воду. Несколькими часами ранее в городе завершился отопительный сезон. Значит, пришло время готовиться к новому – проводить испытания сети и там, где необходимо, ремонт труб.

А без отключения это невозможно. Итак, с 9 утра горячая вода перестала поступать в дома, которые отапливаются ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании. Ее не будет в Кировском и Ленинском районах. А также части Советского и Свердловского (подробнее – на схеме).

Стоит отметить: воду отключили не на десять суток, как это было раньше, а на девять. Она вернется в дома горожан 29 мая, тоже к 9 утра.

Важная ремарка: если в каких-то местах теплосеть не потребует ремонта, воду дадут раньше даже указанного выше срока, информируют представители СГК.

Напоминаем, горячую воду отключают в Красноярске в три этапа. В мае у тех, кого обслуживает ТЭЦ-1, в июне - ТЭЦ-3 и в июле - ТЭЦ-2.

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ИСТОЧНИК KP.RU