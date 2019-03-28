2019-03-28T14:35:07+03:00
Общество

В Красноярске озвучили даты отключения холодной воды

Когда нужно будет запастись питьевой водой и терпением?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Когда нужно будет запастись питьевой водой и терпением?Когда нужно будет запастись питьевой водой и терпением?Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске стали известны даты отключения холодной воды – об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе компании Краском.

За время отключения воды коммунальщики проведут все необходимые работы по подготовке к зиме.

КОНКРЕТНО

Когда и в каких районах отключат воду:

23.00 24 мая – 23.00 26 мая

- Советский (кроме Подзолкова, Дудинской, нечетной стороны Спандаряна, Партизана Железняка, 4 «А»-8 «А»; Соревнований, 20);

- Бадалык и Сухая Балка, Нанжуль;

- часть Центрального района: 3-я Полярная; нечетная сторона Шахтеров, 17–61; Полярная, 4–17; Березина, 11–17 и 80–82; Туруханская, 14–24 и 39–57; Мартынова, 6 и 6, стр. 2.

23.00 14 июня – 23.00 16 июня

- Ленинский район;

- часть Кировского (Красноярский рабочий от Затонской); коттеджи на Побежимова и Вавилова; Березовка.

23.00 28 июня - 23.00 30 июня

- Свердловский район;

- часть Кировского района (Красноярский рабочий до Затонской, Первомайский и Водники).

23.00 12 июля – 23.00 14 июля

- Центральный район;

- часть Железнодорожного (от центра до железной дороги).

23.00 2 августа – 23.00 4 августа

- Октябрьский район;

- часть Железнодорожного (до железной дороги, Озерная, Северо-Енисейская, Маерчака, Калинина) п. СВЭМ, Афганцев, Солонцы и Нова Лэнд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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