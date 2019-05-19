2019-05-19T09:15:43+03:00
Происшествия

В Богучанах пьяный лихач на иномарке протаранил автомобиль ДПС

К счастью, никто не пострадал
Ольга КОСТИНА
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В патрульном автомобиле смята задняя часть Фото: ЧП-КрасноярскВ патрульном автомобиле смята задняя часть Фото: ЧП-Красноярск
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В Богучанах в ночь на 19 мая лихач за рулем иномарки протаранил автомобиль ДПС. Фото с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

Как все произошло? Дорожные полицейские патрулировали улицы поселка и вдруг – резкий удар! В служебную машину влетел автомобиль «Mitsubishi Mirage». В результате столкновения в «патрульке» смята вся задняя часть. Только по счастливой случайности никто не пострадал. По какой причине водитель иномарки не заметил полицейский автомобиль, сам он пояснить не смог. Был сильно пьян: алкотестер показал 0,82 промилле (допустимо 0,16).

Только по счастливой случайности никто не пострадал Фото: ЧП-Красноярск

Только по счастливой случайности никто не пострадал Фото: ЧП-Красноярск

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в УГИБДД края, в аварии никто не пострадал. Позже выяснилось, что 27-летний водитель управлял не своим автомобилем. Он даже не вписан в страховку. А водительского удостоверения у него никогда не было. Сейчас автомобиль «Mitsubishi Mirage» находится на штрафстоянке, водитель задержан для дачи показаний.

Фото: ЧП-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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