2019-05-18T13:04:31+03:00
Происшествия

В Красноярске судебного пристава отправили в колонию на 8,5 лет

За превышение должностных полномочий
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске судебного пристава отправили в колонию на 8,5 летВ Красноярске судебного пристава отправили в колонию на 8,5 летФото: Мария ЛЕНЦ
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Суд Железнодорожного района Красноярска вынес свое решение по делу судебного пристава-исполнителя, обвиняемого по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В качестве наказания теперь уже бывшему сотруднику ведомства предстоит провести 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. В работе у пристава находилось исполнительное производство в отношении лица, которое задолжало по налогам несколько миллионов рублей. С целью погашения задолженности у него было арестовано имущество, в частности 8 единиц транспортных средств.

По договоренности с должников пристав-исполнитель незаконно снял арест в техники, после чего должник быстро распродал ее по заниженной цене. В результате взыскать стало невозможным взыскать с него более 4 миллионов рублей.

Суд согласился с позицией гособвинения. К тому же у мужчины уже имеется судимость за совершенное ранее преступление. В результате наказание он получил по максимуму. Однако приговор в законную силу еще не вступил, для обжалования у сторон имеется 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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