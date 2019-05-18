Крыши жилых домов в Красноярске ремонтируют 20 осужденных

СЕГОДНЯ 12:44 2019-05-18T12:44:24+03:00

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Крыши жилых многоэтажек в Красноярске ремонтируют 20 осужденных из колонии-поселения № 19. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГУФСИН по краю. Руководство ИК-19 заключило соответствующий договор с одной из строительных компаний города. На работах задействовано 20 человек, которые прошли курс обучения безопасности. У каждого есть соответствующее удостоверение.

В ведомстве отметили, что осужденные, отбывающие наказание в КП-19, хорошо зарекомендовали себя в сфере городского ЖКХ. Каждый день более 100 мужчин и женщин выезжают на работу: метут улицы, убирают мусор, разбирают ветхие здания.

Работают осужденные на основании договоров между КП-19 и организациями. Зарплата – не ниже МРОТ при условии, что план выполняется. Их обеспечивают спецодеждой. Продолжительность рабочего дня – не более 8 часов, как положено по Трудовому кодексу.

Есть определенный плюс в использовании таких кадров: на работу не опаздывают, спиртные напитки не употребляют, да еще исполнительные, поскольку понимают: любое нарушение – это не только дисциплинарное взыскание, но и потеря рабочего места.

ИСТОЧНИК KP.RU