Итоги Универсиады: к играм изготовили 65 тысяч игрушечных U-Лаек

СЕГОДНЯ 11:02 2019-05-18T11:02:44+03:00

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Специально к Всемирным студенческим играм было изготовлено более 65 тысяч U-Лаек. Основная часть была приобретена болельщиками во время проведения Универсиады. Но много игрушек разъехалось по всему миру. Например, спортивные делегаты из Южной Кореи, Японии, Австрии, Финляндии, Норвегии и других стран получили в подарок около 800 плюшевых U-Лаек. Еще 19 тысяч игрушек приобрели болельщики Студенческих игр, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Не менее популярными стали талисманы Студенческих игр, которые изготавливала красноярская фабрика «Бирюсинка» - резиновые U-Лайки, новогодние стеклянные шары с ручной росписью. Кстати, новогодние шары еще остались, их можно будет прибрести через полгода, в преддверии новых новогодних праздников. А шоколадные наборы и конфеты от «Краскона» были просто нарасхват.

В целом выпуском различной сувенирной и печатной продукции, канцелярии, посуды, продуктов и других товаров к Универсиаде занимались 47 официальных компании-лицензиата, которым позволено было использовать символику Студенческих игр.

ИСТОЧНИК KP.RU