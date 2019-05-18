СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-18T10:40:58+03:00

Вслед за Красноярском тарифы на проезд в маршрутках подняли и другие города края Фото: Мария ЛЕНЦ

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Вслед за Красноярском тарифы на проезд в маршрутках подняли и другие города края. Министерство транспорта региона пошло на уступки требованиям перевозчиков. Так что с 26 мая стоимость билета в Лесосибирске и Енисейске поднимется сразу на 4 рубля и составит 24 рубля. В Железногорске – 26 рублей. Больше всего затрат понесут жители Норильска и его районов. Проезд по улицам большого Норильска составит 30 рублей, а добраться из него до Кайеркана или Талнаха – уже 44 рубля.

Причины повышения тарифов те же самые, что и в краевом центре – рост стоимость ГСМ и комплектующих, а также налога на добавленную стоимость. Плюс необходимо приобретать контрольно-кассовые аппараты для безналичного расчета пассажиров. Плюс повышать зарплату водителям и кондукторам.

В последний раз тарифы в городах края пересматривались три года назад. Правда, как говорят пассажиры, они не заметили, чтобы качество обслуживания улучшилось.

ИСТОЧНИК KP.RU