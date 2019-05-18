В Красноярске возле цветочного павильона выгорела грузовая «Газель»

СЕГОДНЯ 08:05 2019-05-18T08:05:33+03:00

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В Красноярске возле цветочного павильона вспыхнула грузовая «Газель». Выгорела, что называется, до основания, теперь ее только на утилизацию. Случилось это накануне, 17 мая на улице Киренского, 16 б, после 18 часов. Прохожие, которые стали очевидцами ЧП, переживали: минуты идут, а пожарных все нет. А ведь рядом два медицинских учреждения: городская поликлиника № 2 и краевой детский психоневрологический диспансер №1.

На самом деле два пожарных расчета приехали так быстро, насколько это было возможным. Но дело в том, что автомобили горят за считанные минуты. Огонь был такой силы, что пострадал даже цветочный павильон. «У меня машина в 20 метрах стояла, так около нее припекало. Так что никто бы с огнетушителем к ней бы (к «Газели»- прим.ред.) не подошел просто» - пишет очевидец в паблике «ЧП-Красноярск».

Причина возгорания пока не озвучена, расследованием этим занимаются пожарные дознаватели. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU