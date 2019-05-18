2019-05-18T05:50:41+03:00
Происшествия

В Красноярске пропала 12-летняя девочка: ушла в школу и не вернулась

Нужна помощь в поисках
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске пропала 12-летняя девочка: ушла в школу и не вернулась. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"В Красноярске пропала 12-летняя девочка: ушла в школу и не вернулась. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"
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В Красноярске пропала 12-летняя девочка Валентина Котова. Информацию вместе с ориентировкой в социальных сетях выложили волонтеры движения «Поиск пропавших детей – Красноярск». 16 мая девочка ушла из дома (живет на улице Амурской, 12) в школу № 47 (школа находится на Красрабе, 30 б). В школе ее видели, однако домой она не вернулась. И где находится теперь, спустя почти двое суток, неизвестно.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, плотного телосложения, волосы светло-русые ниже плеч, глаза голубые. Из особых примет – ямочки на щеках и подбородке.

Девочка в момент пропажи была одета в черную короткую кожаную куртку, черные брюки-стрейч, белую рубашку и в голубые кроссовки. При себе у нее был черный кожаный рюкзак с учебниками и сотовый телефон.

Всех, кому известно местонахождение ребенка, срочно позвонить по телефонам:

- (391) 266-94-15 – отдел полиции № 8

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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