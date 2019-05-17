Озвучена стоимость новой развязки на Предмостной площади
Названа стоимость постройки новой транспортной развязки на Предмостной площади. Она составит 2,5 миллиарда рублей, рассказал в пятницу, 17 мая, вице-мэр Красноярска Олег Животов.
Проект двухуровневой развязки высоко оценили эксперты. Его включили в список объектов, которые обновляют по программе «Безопасные и качественные дороги».
Однако средств на реализацию проекта пока нет. К тому же есть вероятность, что в процессе воплощения сумма работ может быть несколько изменена: увеличится/снизится.
В администрации рассчитывают, что средства из вышестоящих бюджетов все же будут перечислены. Тогда можно начать обсуждать и конкретные моменты, касающиеся строительства.
Напомним, новую развязку на Предмостной задумывали возводить много лет назад. Планировали, что она поможет разгрузить движение на Коммунальном мосту, Красрабе и прилегающих улицах.
ИСТОЧНИК KP.RU