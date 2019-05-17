2019-05-17T16:53:50+03:00
Общество

Озвучена стоимость новой развязки на Предмостной площади

Проект одобрен экспертами
Ася ЖУКОВА
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Озвучена стоимость новой развязки на Предмостной площади. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.Озвучена стоимость новой развязки на Предмостной площади. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.
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Названа стоимость постройки новой транспортной развязки на Предмостной площади. Она составит 2,5 миллиарда рублей, рассказал в пятницу, 17 мая, вице-мэр Красноярска Олег Животов.

Проект двухуровневой развязки высоко оценили эксперты. Его включили в список объектов, которые обновляют по программе «Безопасные и качественные дороги».

Однако средств на реализацию проекта пока нет. К тому же есть вероятность, что в процессе воплощения сумма работ может быть несколько изменена: увеличится/снизится.

В администрации рассчитывают, что средства из вышестоящих бюджетов все же будут перечислены. Тогда можно начать обсуждать и конкретные моменты, касающиеся строительства.

Напомним, новую развязку на Предмостной задумывали возводить много лет назад. Планировали, что она поможет разгрузить движение на Коммунальном мосту, Красрабе и прилегающих улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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