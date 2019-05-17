2019-05-17T15:34:54+03:00
Происшествия

Жуткий черный вихрь попал на камеру в Красноярске

Его сняли на улице Копылова [видео]
Ася ЖУКОВА
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Жуткий черный вихрь попал на камеру в Красноярске. Фото, видео: инстаграм Юлия МАУЛЯ.Жуткий черный вихрь попал на камеру в Красноярске. Фото, видео: инстаграм Юлия МАУЛЯ.
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Необычное явление наблюдали в небе над Красноярском. На улице Копылова в воздух поднялся огромный черный вихрь, такое видео выложила в своем инстаграме красноярка Юлия Мауля.

Зрелище и впрямь жутковатое: рядом с автомобилем, в котором едет девушка, закручивается пылевая воронка. И уходит вверх – на десятки метров.

Смерч на Копылова. Видео: instagram.com/maulya/.

- Не знаю, ребята, что происходит, но это страшно, - признается на камеру автор видео. – Мамочки, мне туда надо заехать!

На этом запись обрывается. Кстати, есть примета: пылевые вихри случаются к жаре. Верить или не верить, дело каждого. Но на выходных в Красноярске действительно пообещали резкое потепление.

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«Что это - непонятно, но выглядит очень необычно», - озадачена читательница «Комсомольской правды» - Красноярск Олеся Кузнецова. Девушка сегодня прислала в редакцию видео, которое ей удалось снять утром в районе улицы 9 мая. «Черное кольцо» буквально зависло над одним из домов в Северном. Девушка сделала логичное предположение, что эта самая петля - обычный дым от труб, однако в таком случае - почему не рассеивается так долго. В общем, загадка на загадке (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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