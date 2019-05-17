Пять месяцев в небе. Совершающих кругосветку британских летчиков встретили в Красноярске

СЕГОДНЯ 14:21 2019-05-17T14:21:24+03:00

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37 тысяч километров, пять месяцев в небе… Совершающие кругосветку на гирокоптерах (это нечто среднее между вертолетом и легким самолетом) британские пилоты прибыли в Красноярск.

Как сообщили в региональном отделении Русского географического общества, экспедиция Джеймса Кетчелла и Нормана Супласа началась 31 марта 2019 года в Хэмпшире. Напарники намерены установить мировой рекорд. В Красноярске их встретили на площадке авиакомпании «АэроГео», партнера РГО.

Самая захватывающая часть путешествия - полеты над Россией. Фото: Кирилл СКУРИХИН.

- У нашего путешествия есть и гуманитарная задача, - подчеркнул глава экспедиции Джеймс Кетчелл. – Мы хотим показать молодым ребятам, донести до них, что не нужно бояться мечтать. Все сбывается!

Самое интересное в их кругосветке – полеты над Россией, признались путешественники. Говорят, даже представить не могли, какая она огромная, и какие добрые здесь люди.

ИСТОЧНИК KP.RU