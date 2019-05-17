2019-05-17T13:22:26+03:00
Происшествия

Экс-гендиректор «КрасАвиа» получил четыре года за взятки

Причем строгого режима
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Экс-гендиректор «КрасАвиа» получил четыре года за взятки.Экс-гендиректор «КрасАвиа» получил четыре года за взятки.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Бывшего главу государственного предприятия Красноярского края «КрасАвиа» приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщили на сайте следкома РФ.

По данным следствия, с июля 2016 года по ноябрь 2017 года Валерий Мордань, будучи гендиректором «КрасАвиа», получил от предпринимателей взятки – больше 4 миллионов рублей. За то, чтобы он посодействовал при выборе организации-поставщика при проведении закупок для предприятия. Одним словом, за откаты.

Приговор оказался достаточно суров – реальный срок. Тем более в колонии строгого режима. Кроме того, Валерий Мордань должен будет вернуть государству 8 миллионов рублей, ему назначили штраф. Также после освобождения он не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трех лет.

СПРАВКА

Компания «КрасАвиа» появилась в 2007 году. У нее больше 50 «бортов». Полеты осуществляются по краю, в регионы СФО и на Крайний Север.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подросток в Красноярском крае надругался над 7-летним мальчиком и снял все на камеру
Здание на месте «Кантри» могут не снести, а переделать
А он его даже не ловил: только за покупку 51 осетра жителю Дудинки грозит срок и погашение 8 000 000 ущерба
Мэр Красноярска: вместо «панелек с цветными квадратиками» построим бесшовные дома
ВТБ Капитал занял лидирующие позиции на европейском рынке ипотечных ценных бумаг
Треснувший под хозяином диван принес ему 18 тысяч рублей
«Театральный синдром. Детский мир» в Красноярске: программа
Подкараулил и ударил по голове. Напавший на 13-летнего школьника задержан по горячим следам
Вместо 83 дворов в Красноярске отремонтируют 106
Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10% годовых на остаток по картам «Копилка»
Вину не признал. Отец три года насиловал 14-летнюю дочь
Вы там живы? Все высаженные в прошлом сезоне деревья ждет ревизия
Украл и сердце, и наличность. Парень обворовал свою возлюбленную и сдал все в ломбард
Женщина простила себе миллионный долг и угрозами вымогала деньги у банка-кредитора
Сразу три бассейна появятся в Гагаринском парке Красноярска
Добраться до острова Татышев можно будет на шаттле
Объявлено о запуске нового рейса Красноярск – Иркутск
Отключения горячей воды начинаются в Красноярске
Ночью на выезде из Красноярска перекроют дорогу
Хронических алкоголиков лишили водительских прав в Красноярском крае
Объявлена дата отключения отопления в Красноярске
В Красноярске расширят кладбище Бадалык
«Мусора – дуры!»: после пьяного дебоша сын председателя Ачинского райсовета депутатов попал под уголовное дело
В парке «Гремячая грива» вырезали кабель на 2 млн рублей
Двух исчезнувших сестер-школьниц обнаружили ночью на дороге в Красноярском крае
В городах Красноярского края подорожал проезд в автобусах
«На вид 15 лет»: пропавшую в Красноярске женщину нашли благодаря ориентировке