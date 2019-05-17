Экс-гендиректор «КрасАвиа» получил четыре года за взятки

СЕГОДНЯ 13:22 2019-05-17T13:22:26+03:00

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Бывшего главу государственного предприятия Красноярского края «КрасАвиа» приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщили на сайте следкома РФ.

По данным следствия, с июля 2016 года по ноябрь 2017 года Валерий Мордань, будучи гендиректором «КрасАвиа», получил от предпринимателей взятки – больше 4 миллионов рублей. За то, чтобы он посодействовал при выборе организации-поставщика при проведении закупок для предприятия. Одним словом, за откаты.

Приговор оказался достаточно суров – реальный срок. Тем более в колонии строгого режима. Кроме того, Валерий Мордань должен будет вернуть государству 8 миллионов рублей, ему назначили штраф. Также после освобождения он не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трех лет.

СПРАВКА

Компания «КрасАвиа» появилась в 2007 году. У нее больше 50 «бортов». Полеты осуществляются по краю, в регионы СФО и на Крайний Север.

ИСТОЧНИК KP.RU