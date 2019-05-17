СЕГОДНЯ 12:44 2019-05-17T12:44:35+03:00

Подросток в Красноярском крае надругался над 7-летним мальчиком и снял все на камеру. Фото: Мария ЛЕНЦ

Теперь он сядет на шесть лет

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16-летний подросток из Сухобузимского района Красноярского края попал в колонию за надругательство над мальчиком-первоклассником. Об этом случае сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

- В августе 2018 года подросток и ребенок 7 лет находились в доме у обвиняемого – в одной из деревень Сухобузимского района, - поясняют следователи. – Там старший из мальчиков совершил в отношении другого насильственные действия сексуального характера и снял все на сотовый телефон. Младший в силу возраста не понимал, что с ним делают.

Когда обо всем стало известно, подозреваемого задержали. На него завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего». На допросах он полностью признал свою вину.

Недавно прошел суд. За надругательство над ребенком подросток получил 6 лет колонии. Подсудимый с приговором не согласился, обжаловал его. Но суд оставил все без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU