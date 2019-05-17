2019-05-17T12:14:08+03:00
Общество

Здание на месте «Кантри» могут не снести, а переделать

Его судьбу решают в суде
Ася ЖУКОВА
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Здание на месте «Кантри» могут не снести, а переделать.Здание на месте «Кантри» могут не снести, а переделать.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Скандальное здание на месте бывшего кафе «Кантри» в Красноярске могут оставить на прежнем месте. Но с переделками. Об этом стало известно в пятницу, 17 мая в ходе очередного заседания в Центральном районном суде.

Вкратце – история вопроса. Поначалу горожан уверяли: кафе просто реконструируют. Но небольшое здание снесли, а на его месте возвели кирпичную «коробку» в два этажа. Почти впритык к рядом стоящему дому. Никаких нарушений нет, до поры до времени отчитывались чиновники. Однако проверка ФСБ показала: стройка незаконна. Но «зиккурат»-то уже готов: занял половину тротуара, так что начались суды. Обсуждают одно: снести или оставить?

Ранее слонялись к одному: надо ликвидировать. Но проектировщик заявил о своем праве доработать проект. Плюс собирается привлечь новых экспертов – из другого региона. Чтобы установить, действительно ли нарушены противопожарные требования, и расстояние между зданиями «Кантри» и соседним – меньше 6 метров?

Есть большая вероятность, что «коробку» сносить не будут. А обяжут собственника привести здание в первоначальный вид, рассказал newslab.ru глава департамента градостроительства Олег Животов:

- Если суд решит поддержать иск прокуратуры об отмене разрешения на реконструкцию, здание останется. Но будет выглядеть, как раньше, до строительства второго этажа и отделки кирпичом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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